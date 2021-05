Berlin (www.anleihencheck.de) - Ein Gespenst geht um, sein Name: Inflation, so die Experten von LYNX Broker.Seit Anfang des Jahres würden die Preise für Rohstoffe wie Holz, Aluminium und Stahl, aber auch für die in vielen Bereichen wichtigen Halbleiter immer stärker ansteigen. Für die gerade wieder Fahrt aufnehmende US-Industrie sei das ein Problem, denn gleichzeitig wachse die Nachfrage nach Häusern, Autos, Elektrogeräten und anderen Waren und Dienstleistungen, die auf genau diese Rohstoffe angewiesen seien. Bereits jetzt hätten Unternehmen wie Procter & Gamble angekündigt, die gestiegenen Produktionskosten demnächst an die Verbraucher weiterzugeben. Doch sei die Angst vor einer sprunghaft ansteigenden Inflation tatsächlich berechtigt oder handle es sich lediglich um Anlaufschwierigkeiten in vielen Industriezweigen nach dem monatelangen Lockdown? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...