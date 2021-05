Satte 20 Prozent ist die Aktie von Roku in dieser Handelswoche gefallen. Doch nachdem der Streaming-Dienstleister am Donnerstagabend mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten regelrecht pulverisiert hat, kann ein Teil dieser Kursverluste wieder wettgemacht werden. Das dürfte auch die Star-Investorin Cathie Wood freuen.Denn alleine die Kursverluste der Roku-Aktie sorgten im ARK Innovation ETF in den vergangenen sieben Handelstagen für einen Wertverlust von 1,1 Prozent. Zwar gehörte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...