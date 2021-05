München (ots) -Moderation: Matthias DeißGeplante Themen:Corona-Lockerungen: Für wen ist die Pandemie bald vorbei?Die Inzidenzen fallen, es gibt mehr Geimpfte. Der Druck auf die Politik wächst, mehr zu öffnen, und Geimpfte sitzen auf gepackten Koffern. Wann geht's endlich wieder in den Urlaub? Und: für wen? (Autor: Klaus Weidmann)Plötzlich Klimaretter?Alles, was jahrelang nicht ging, scheint vor der Bundestagswahl plötzlich möglich. Ein regelrechter Überbietungswettbewerb ist in der Union ausgebrochen. Doch was ist dran am neuen Klima-Aktivismus von CDU und CSU: mehr Schein als Sein? (Autorin: Kirsten Girschick)SPD - Wahlkampf ohne WummsDer Countdown zur Bundestagswahl hat begonnen, aber die SPD hängt weiter im Umfragetief. Auch in der Partei wird langsam der Unmut größer: Wo bleibt der Aufschwung? (Autorin: Nicole Kohnert)Gesprächsgäste sind:Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDUSaskia Esken, Parteivorsitzende, SPDIm "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist Matthias Deiß im Gespräch mit Saskia Esken, SPD, Parteivorsitzende, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4909665