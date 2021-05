07.05.2021 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat mit seinem mRNA Impfstoff gegen Covid-19 gepunktet. "Der erste zugelassene Impfstoff" und auch der erste zugelassene mRNA-Impfstoff überhaupt. Eine neue Ära hat begonnen. Und in den letzten Monaten überzeugte der Impfstoff. Grosse Bestellungen, Gewinn- und Umsatzexplosion. Pfizer verdient Milliarden und BioNTech wohl auch dieses Jahr und die nächsten. Perfekte Welt - am Montag fragten wir noch: "BioNTech Aktie aktuell plus 4,48 %, CureVac Aktie plus 4,83 %. No Limit? mRNA-Entwickler mit Schwung." Und während die neue EU Order von - geplant - 1,8 ...

