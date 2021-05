Nach dem Crash wegen des Rückrufs der Laufbänder greifen bei Peloton die Antizykliker zu. Am Freitag gewinnt die Aktie im vorbörslichen Handel sechs Prozent. Der Grund: Peloton hat Details zur Rückholaktion bekannt gegeben. Bleibt es so, wie es das Unternehmen sagt, wäre alles halb so schlimm für Peloton.Der Verkaufsstopp und die Kosten für die Rückrufaktion werden die Umsätze des Unternehmens um 165 Millionen Dollar reduzieren, so der Konzern. Für das Geschäftsjahr 2021/22 (endet im Juni) erwarten ...

