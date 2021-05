Leipzig (ots) - Bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am 10. Mai, 22.10 Uhr im MDR Fernsehen diskutieren Fachleute aus Wissenschaft, Bundes- und Lokalpolitik mit Bürgerinnen und Bürgern über Corona, die Spaltung unserer Gesellschaft und den Zustand unserer Demokratie. Bereits ab 20.15 Uhr ist die Sendung im Livestream auf mdr.de/fakt-ist zu verfolgen.Hat das Krisenmanagement der Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verspielt? Ist die Gesellschaft wirklich gespalten? Wann werden aus kritischen Menschen Feinde der Demokratie? Und: Wie lässt sich ein sachliches Miteinander gestalten? Diese und andere Fragen diskutieren Susanne Hennig-Wellsow (Bundesvorsitzende der Linken), Prof. Dr. Astrid Lorenz (Politikwissenschaftlerin von der Uni Leipzig), Mike Mohring (Bundesvorstand der CDU) und Dirk Neubauer (Bürgermeister von Augustusburg) sowie Bürgerinnen und Bürgern bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am 10. Mai, 22.10 Uhr im MDR Fernsehen. Bereits ab 20.15 Uhr kann man die von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierte Sendung im Livestream auf mdr.de/fakt-ist verfolgen. Nach der Ausstrahlung steht sie für ein Jahr in der ARD-Mediathek bereit.Weniger Verständnis für aktuelle politische Entscheidungen, weniger Vertrauen in die Politik, Wut und Aggressionen nehmen zu: So ist der Eindruck, den verbale und zum Teil gewalttätige Attacken in der Öffentlichkeit verstärken. Manche warnen schon vor einer Spaltung der Gesellschaft. Hat die Corona-Pandemie sie hervorgerufen oder nur sichtbar gemacht?Linken-Chefin Hennig-Wellsow: "Vertrauensverlust in die demokratischen Prozesse""Es gibt einen Vertrauensverlust in die demokratischen Prozesse und wenn Politiker sich an der Pandemie bereichern, greift das gefährlich ineinander", sorgt sich Susanne Hennig-Wellsow, die Bundesvorsitzende der Linken. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Astrid Lorenz sieht die Demokratie durch die Pandemie-Situation nicht nachhaltig beschädigt. Solche Ausnahmesituationen - wie aktuell - seien zwar nie besonders zuträglich, doch grundsätzlich funktioniere die Demokratie und entwickele sich immer weiter.CDU-Bundesvorstand Mohring sieht Politik an aggressiver Gesamtsituation mitschuldig"Die Demokratie muss aushalten, dass Menschen ihre Meinung sagen, auch wenn es dem Gegenüber nicht passt", ist Mike Mohring, Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, überzeugt. Der Ex-Chef der Thüringer CDU gibt aber auch der Politik eine gehörige Portion Schuld an der momentan aggressiven Gesamtsituation in der Gesellschaft. Die Politik habe jüngst viele sprunghafte Entscheidungen getroffen.Sächsischer Bürgermeister findet Parteistrukturen für moderne Gesellschaft zu langsamFür Dirk Neubauer, den Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, macht die Corona-Pandemie die Fehler der Politik in Echtzeit sichtbar. Parteistrukturen sind aus seiner Sicht für eine moderne Gesellschaft zu langsam.Fakt ist! Aus Erfurt"Umdenken, querdenken, mitdenken - Demokratie in der Pandemie"Montag, 10.05.2021, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 10.05.2021, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4909745