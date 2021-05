Ort des Tages: DBK - Donau Brennstoffkontor GmbH Headquarter. DBK - Donau Brennstoffkontor GmbH ist seit über 20 Jahren im internationalen Handel mit Brennstoffen tätig. Gesellschafter sind die Baustoffimportkontor GmbH, die ISD Dunaferr AG, Dunaujvaros, Ungarn und die Donetsk Industrial Union, Donetsk, Ukraine. Die DBK arbeitet sehr eng mit der ISD Kokerei GmbH. Sie wird von DBK mit Kokskohle versorgt und DBK verkauft den produzierten Koks in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien-Montenegro, Slowakei und Rumänien. DBK kauft international Kokskohle und verkauft diese sowohl nach Ungarn als auch in die Ukraine. DBK hat weiters eine Tochtergesellschaft in Ungarn, die sich mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...