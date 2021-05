Der Index bleibt unter 91,00 in der Defensive - Die nächste Unterstützung befindet sich beim April-Tief von 90,40 - Der Abwärtstrend des Dollars ist am Freitag nach wie vor intakt, wodurch der DXY seine Abwärtskorrektur im Vorfeld wichtiger US-Daten bis in den Bereich unter 91,00 ausbaut. Die kurzfristige Kursentwicklung des Index hängt stark von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...