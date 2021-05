ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt enttäuscht im April auf ganzer Linie

WASHINGTON - Die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt hat die Erwartungen im April auf ganzer Linie enttäuscht. Anstatt des erwarteten Arbeitsplatzaufbaus um eine Million Stellen kamen nur 266 000 Arbeitsplätze hinzu, wie aus Daten des Arbeitsministeriums vom Freitag hervorgeht. Zudem wurde die Entwicklung im Vormonat nachträglich nach unten korrigiert.

GESAMT-ROUNDUP: Schub für den deutschen Export - Industrie steigert Produktion

WIESBADEN - Deutschlands Exporteure lassen die Corona-Krise hinter sich und sind zurück auf Erfolgskurs. Im ersten Quartal 2021 stiegen die Warenausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,4 Prozent auf 332,6 Milliarden Euro. Ein Rekordplus gab es im März. Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner, sprach am Freitag von einer enormen "Aufholjagd". Gute Nachrichten kamen auch von der Industrie.

Spanische Industrie steigert Produktion



MADRID - Die spanischen Industrieunternehmen haben ihre Herstellung im März ausgeweitet, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Die Gesamtherstellung stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas höheren Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Ende von Corona-Notstand sorgt in Spanien für Chaos



PALMA DE MALLORCA - Das Ende des sechsmonatigen Corona-Notstands an diesem Wochenende in Spanien sorgt in vielen Regionen für Verwirrung. Vielerorts gab es am Freitag Streit darüber, welche alten oder neuen Einschränkungen von Sonntag an noch gelten. Ärger droht auch auf den Balearen mit der Urlauberinsel Mallorca. Dort kündigten Gastwirte eine Art Aufstand gegen Pläne der Regionalregierung an. Die Zeitung "El País" sprach von "Chaos".

Kupferpreis steigt auf Rekordhoch



LONDON - Der Kupferpreis ist am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Rohstoffbörse in London stieg der Preis für eine Tonne des vielseitig verwendeten Metalls bis auf 10 232 US-Dollar. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2011 klar übertroffen. Allein im laufenden Jahr hat der Kupferpreis um mehr als 30 Prozent zugelegt.

EZB-Rat Kazaks: Corona-Wertpapierkäufe könnten bald verlangsamt werden

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte das Tempo ihrer Corona-Wertpapierkäufe nach Einschätzung eines ranghohen EZB-Notenbankers bald verringern. Eine solche Entscheidung sei auf der nächsten Sitzung des geldpolitischen Rats im Juni möglich, sagte der lettische Notenbankchef Martins Kazaks am Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Voraussetzung sei allerdings, dass die allgemeinen Finanzierungsbedingungen großzügig blieben.

Ifo: Wachsender Optimismus in der Industrie



MÜNCHEN - In der deutschen Industrie wachsen Zuversicht und Produktionspläne. Nahezu alle Branchen wollen ihre Produktion ausweiten, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. In der monatlichen Unternehmensumfrage der Ökonomen kletterte der Indikator im April auf 33,1 Punkte, nach 30,2 Punkten im März.

Online-Petition in Japan ruft zu Absage der Olympischen Spiele auf

TOKIO - Eine Online-Petition in Japan mit der Forderung nach einer Absage der Olympischen Spiele in Tokio ist innerhalb von zwei Tagen von mehr als 200 000 Menschen unterzeichnet worden. Die unter anderem an Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Kommitees (IOC), gerichtete Petition zählte am Freitag bereits mehr als 207 000 Unterschriften. Sie wurde vom japanischen Anwalt Kenji Utsunomiya initiiert und trägt den Titel "Sagen Sie die Olympischen Spiele in Tokio ab, um unser Leben zu schützen". Derweil soll der Corona-Notstand für Tokio bis zum Ende des Monats verlängert werden.

Französische Industrie produziert mehr



PARIS - Die französische Industrie hat ihre Produktion im März ausgeweitet, allerdings weniger stark als erwartet. Die Gesamtherstellung stieg gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten jedoch im Mittel mit einem Zuwachs um 2,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf einen deutlichen Rückgang im Vormonat.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl