Der unabhängige Beraterstab SAGE hat den Impfstoff Sinopharm für Menschen über 18 Jahre freigegeben. Mit zwei Impfdosen soll die Wirksamkeit 79 Prozent betragen.Genf - Als erste chinesische Firma erhält Sinopharm eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ihren Corona-Impfstoff. Die Entscheidung teilte die WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. Damit können UN-Organisationen das Mittel kaufen und verteilen. China hat dem internationalen UN-Impfprogramm Covax, auf das sich viele ärmere Länder verlassen...

