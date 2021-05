Nach und nach wird die Website, die mehr Transparenz in die österreichischen Corona-Hilfen bringen soll, von der EU-Kommission befüllt. Und nach und nach tauchen größere und interessantere Unternehmensnamen auf der Liste auf, berichtet der "Standard" in seiner Samstag-Ausgabe. Viele der Betriebe sind aus den in der Pandemie schwer getroffenen Sektoren, andere wiederum profitierten von staatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...