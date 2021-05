Das erste Quartal 2021 lief für HeidelbergCement (WKN: 604700) erfreulich gut. Zwischen Januar und März erzielte der Baustoffspezialist einen konzernweiten Umsatz von 4 Mrd. Euro. Der Gewinn verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu auf 223 Mio. Euro. Auch viele Anleger haben Gefallen an der Aktie gefunden: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs nahezu verdoppelt und notiert aktuell bei 78,40 Euro (Stand: 6. Mai 2021). Es läuft also prima für Aktionäre. Oder etwa nicht? ...

