Die Mensch und Maschine Software SE gehört im deutschen Nebenwerte-Sektor zweifellos zu den Stars. Und das nicht nur wegen ihres nachhaltigen Wachstums, sondern natürlich auch wegen ihrer sehr starken Performance am Kapitalmarkt. So konnte die Aktie allein in den letzten 10 Jahren über 1.000% zulegen. Und als führender Entwickler von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...