Tech-Aktien stehen im Ruf, riskant zu sein, weil Anleger jede Menge Zukunftsfantasie einpreisen. Sie punkten jedoch mit hohen Wachstumsraten und starken Plattformen mit wiederkehrenden Umsätzen. Siemens (WKN: 723610) will solch ein Tech-Konzern sein und ist auf gutem Weg dahin. Doch Anleger bewerten das traditionsreiche Unternehmen noch immer wie ein herkömmliches Technologie-Konglomerat. Steht nun also eine völlige Neubewertung für die Siemens-Aktie an? Der Markt preist keinen Tech-Faktor bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...