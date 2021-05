Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +0,3%. Der S&P 500 legte in EUR um +0,3% zu, der Stoxx 600 stieg um +0,8%. Der globale Schwellenländerindex hingegen notierte in EUR um -0,7% tiefer. Der Goldpreis stieg um +2,6%. Die Berichterstattung für das erste Quartal brachte sowohl in den USA als auch in Europa mehrheitlich sehr gute Unternehmensergebnisse, die besser ausfielen als erwartet. Die Märkte reagierten darauf zuletzt mit leichten Indexzuwächsen. Für das zweite Quartal werden im Jahresvergleich die höchsten prozentuellen Zuwachsraten (j/j) der Unternehmensgewinne erwartet. Für die USA ist die prognostizierte Steigerungsrate im Q2 +58% und in Europa +90%. Zusätzlich stellen die globalen Notenbanken weiterhin ...

