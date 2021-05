Zug (awp) - Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank haben am Samstag an der Generalversammlung allen Anträgen des Bankrats zugestimmt, so auch einer Dividende von 220 Franken pro Aktie, wie das Institut am Wochenende mitteilte. Bei den Wahlen gab es eine Neuerung: Mit der Einführung des neuen Kantonalbank-Gesetzes und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...