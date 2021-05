TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, 02/21 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Inlandstourismus, 03/21 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zu den Tarifverhandlungen an Brandenburger Pflegeeinrichtungen 10:30 DEU: Online-Start von neuem Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DRL) für kohlendioxidarme Industrieprozesse 11:00 DEU: Online-Pk 12. Nationale Maritime Konferenz 2021 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel 14:00 DEU: Digitale PK Bundeskriminalamt zu Bundeslagebild Cybercrime 2020 15:00 DEU: Online-PK: Steht die Aufschwungsphase des Immobilienmarktes kurz bevor? Die RICS Vorstandsvorsitzende Susanne Eickermann-Riepe FRICS stellt den aktuellen RICS Global und Germany Commercial Property Monitor für das erste Quartal 2021 vor und beantworten die Fragen. 18:00 DEU: Nürnberger Gespräch "Mit Wumms aus der Krise - was hat?s dem Arbeitsmarkt gebracht?" - online. U.a. mit Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, und Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit DEU: Konferenz der Parlamentspräsidenten der EU-Staaten (EU-PPK) BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi