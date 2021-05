München - CSU-Chef Markus Söder ist Zweifeln an seiner Loyalität zum Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, entgegengetreten. "Für mich ist völlig klar: Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat, eindeutig", sagte Söder in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Er stehe dahinter "und zwar zu 100 Prozent". Natürlich habe es wegen der Personalentscheidung Enttäuschungen gerade auch in Bayern gegeben, die seien aber überwunden, so Söder. Als "völlig absurd" wies der CSU-Politiker Spekulationen zurück, angesichts der schlechten Umfragewerte für die Union könne es noch zu einem Wechsel des Kanzlerkandidaten kommen.

