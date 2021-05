EQS Group-Ad-hoc: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

SoftwareONE erweitert Geschäftsleitung mit Bernd Schlotter als President of Services



10.05.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareONE erweitert Geschäftsleitung mit Bernd Schlotter als President of Services Stans, Schweiz I 10. Mai 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Bernd Schlotter per 2. August 2021 als President of Services und Mitglied der Geschäftsleitung zu SoftwareONE stossen wird. In dieser Rolle wird er dafür verantwortlich sein, das bestehende Solutions- & Services-Portfolio von SoftwareONE weiterzuentwickeln. SoftwareONE will ihre Transformation zu einem namhaften Anbieter von IP-basierten Solutions & Services, kombiniert mit einem starken Software- und Cloud-Geschäft, weiter beschleunigen. Um dem Rechnung zu tragen hat SoftwareONE entschieden, dass die Services-Funktion künftig auf Geschäftsleitungsebene vertreten und von Bernd Schlotter geleitet wird. Bernd Schlotter verfügt über grosse Erfahrung in den Bereichen Technologie-Infrastruktur, Software, IT-Services und Consulting. Er wird per 2. August 2021 in das Unternehmen eintreten. Dieter Schlosser, CEO, sagte: «Wir heissen Bernd in der SoftwareONE-Familie willkommen und freuen uns darauf, dass er sich als President of Services in einer wichtigen Rolle einbringen wird, damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden bei deren digitalen Transformation noch besser erfüllen und unseren Wachstumskurs fortsetzen. Mit Bernds langjähriger Erfahrung in der Technologiebranche und seinem Fokus auf Serviceleistungen erhalten wir wertvolle Verstärkung, die entscheidend dazu beitragen wird, unsere Entwicklung als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation weiter voranzutreiben.» Bernd Schlotter hat über die vergangenen mehr als 20 Jahre umfassende Erfahrungen in verschiedenen Führungspositionen bei Technologie- und Beratungsunternehmen in Deutschland und den USA erworben. Zuletzt war er seit 2017 als Managing Director und Senior Partner im Silicon-Valley-Büro von Boston Consulting Group tätig, wo er Kunden bei ihrer digitalen Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung unterstützte. Hierbei war er global für den Bereich Technologie-Infrastruktur verantwortlich, der Kunden beim Übergang von On-Premise-Lösungen in die Cloud und hin zu einem Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Einnahmen unterstützt. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Unify (ehemals Siemens Enterprise Networks), Atos und HP Software inne. Vor seiner Karriere in der Technologiebranche war Bernd Schlotter Senior Partner und Director bei Bain & Company. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger und verfügt über einen Abschluss als Diplom-Ingenieur der Universität Stuttgart und ein MBA der University of California in Berkeley. «Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass es bei Entwicklung, Kauf und Einsatz von Software völlig neue Herangehensweisen braucht. Nahezu jedes Unternehmen baut digitale Fähigkeiten auf, um Innovationen zu fördern und das Geschäftstempo zu erhöhen. SoftwareONE ist einzigartig positioniert, um Kunden bei deren digitalen Transformation mit End-to-End-Lösungen zu unterstützen - von der Anwendungsmodernisierung und -migration bis hin zu laufenden Managed Services zur Optimierung von Cloud-Kosten und IT-Infrastruktur. Ich freue mich sehr, einem so beeindruckenden Unternehmen anzugehören und dazu beizutragen, die starke Position von SoftwareONE im Markt weiter auszubauen», sagte Bernd Schlotter. KONTAKT Patrick Zuppiger, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 7'700 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com. SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung