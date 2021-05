Um zwei Silikone im Spitzguss miteinander in einem Bauteil zu verbinden, erreichen die Anforderungen an das Teilehandling ein neues Level. "Das Wichtigste ist, die erste Komponente zu stützen", schildert Roland Angerer, Technischer Leiter bei Rico, die Herangehensweise.

Nur nicht loslassen

"Die 2K-Werkzeugtechnologie ist für Rico nicht per se die große Herausforderung. Da können wir auf langjährige Erfahrung zurückblicken", teilt Angerer mit. "Heikel wird bei LSR+LSR jedoch das Teilehandling." Es gilt den Erst-Spritzling nur nicht loszulassen. Oder so gut zu stützen, dass die zweite Silikonkomponente auf die erste aufgespritzt werden kann, ohne dass sich das Basisteil deformiert. Würde es sich beim Umspritzen nur ein klein wenig verformen, entspräche das Endprodukt nicht mehr den Anforderungen. "Der komplette 2K-Prozess wird deshalb in einem Werkzeug und einer Maschine umgesetzt. Wir versuchen den Basisteil so wenig wie möglich zu bewegen", erklärt Angerer.

Vorteilhaft ist diese Art des 2K-Spritzgießens überdies bei der Materialhaftung. ...

