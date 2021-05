DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CORONA-IMPFUNG - Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, fordert von der Politik mehr Anstrengung, um Bewohnern ärmerer Stadtviertel eine Corona-Impfung zu ermöglichen. Sinnvoll seien mehr aufsuchende Impfungen, mobile Dienste sowie Impfungen in Gemeindezentren, um mehr Menschen zu erreichen, sagte Buyx. (Funke Mediengruppe)

CORONA-IMPFUNG - Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, kritisiert die Aufhebung der Priorisierung. "Ich empfinde es als nicht gerecht und nicht sinnvoll, wenn es dazu käme, dass Menschen mit hohem Risiko für Erkrankung, die bereits länger gewartet haben, jetzt noch länger als nötig auf ihre Impfung warten müssten", sagte Mertens. (FAZ)

ARBEITSLOSIGKEIT - Die Bundesregierung hat durch Kurzarbeit auf dem Höhepunkt der Krise 2,2 Millionen Jobs gesichert. Das geht aus einer Studie des Instituts für Makroökonomie (IMK) und der Unis Kiel und Münster hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Laut der Studie sicherte das Instrument sechs Mal so viele Stellen wie in der Finanzkrise 2008/2009. Andreas Peichl vom Ifo-Institut hält das für eine plausible Hochrechnung. "Das deutsche Modell der Kurzarbeit ist eine super Sache", sagte der Ökonom, der in Kürze mit dem Forschungscenter der EU-Kommission eine eigene Studie zum Thema vorlegen wird. (SZ)

MINDESTLOHN - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) unterstützt die Forderung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), den Mindestlohn aufzustocken, um Menschen in systemrelevanten Berufen stärker zu unterstützen. "Ich will, dass die Löhne schneller steigen. Das ist eine Frage des Respekts und der Vernunft", sagte Heil. (Bild)

EU-FINANZMARKTPOLITIK - EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness erklärt im Interview, wie sie mit Bargeldlimits den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen will und warum Frauenquoten nötig sind. "Wir wollen saubere Euros, keine dreckigen." (SZ)

GRÜNE - Im Streit um seinen Parteiausschluss bei den Grünen räumt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) einen Fehler ein, greift aber zugleich die Parteiführung scharf an. "Natürlich wäre es wohl gescheiter gewesen, es gar nicht zu posten" , so Palmer über seinen umstrittenen Facebook-Kommentar in der Rassismus-Affäre um die ehemaligen Fußballnationalspieler Jens Lehmann und Dennis Aogo. Palmer sagte weiter: "Aber darum gehe es ja gar nicht." Es gehe nicht mehr darum, was klüger gewesen wäre oder ob er "etwas hätte anders formulieren können". (Bild)

FDP - Die FDP geht mit einem Investitionsplan über 600 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre in den Bundestagswahlkampf. Um diese Summe aufzubringen, sehe ein vom Vorstand der FDP-Bundestagsfraktion verabschiedetes Positionspapier Steuererleichterungen für die Wirtschaft von 60 Milliarden Euro im Jahr vor. Dadurch sollen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, jedes Jahr 120 Milliarden Euro zusätzlich zu investieren. (FAZ)

KINDER-/JUGENDPOLITIK - Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat einen Kinder- und Jugendgipfel gefordert, der sich mit den Folgen des Lockdowns für die Heranwachsenden beschäftigen und konkrete Maßnahmen beschließen soll. "Wir brauchen zügig einen Kinder- und Jugendgipfel, auf dem ressortübergreifend alle Auswirkungen der Corona-Pandemie für die junge Generation analysiert und daraus konkrete Konsequenzen gezogen werden", sagte Ludwig. (RND)

SOZIALPOLITIK - Der Sozialpolitiker Johannes Vogel will die FDP-Spitze als stellvertretender Parteivorsitzender "thematisch diverser" aufstellen und wirbt für die nächste Sozialreform nach Hartz IV. Arbeitsmarkt und Sozialreformen seien die "Felder, die wir auf gar keinen Fall dem politisch linken Spektrum überlassen dürfen, das bis tief in die CDU reicht - und wo in Wahrheit die ordnungspolitischen Schlachten der sozialen Marktwirtschaft geschlagen werden", sagte Vogel. "Es ist ja kein Zufall, dass dem letzten Wirtschaftsaufschwung eine große Sozialreform vorausging. Ich kämpfe für die nächste." (Welt)

MEDIKAMENTEN-IMPORTE - Das Centrum für Europäische Politik (cep) hat Vorschläge unterbreitet, wie dem Medikamentenmangel und gefälschten Präparaten vor allem in ärmeren EU-Ländern durch sogenannte Parallelimporte begegnet werden könnte. Der Freiburger Thinktank bringt dabei Einschränkungen des EU-Binnenmarktes, einen Subventionsfonds sowie Einheitspreise ins Spiel. "Parallelhandel führt zu Arzneimittelengpässen, intransparenter Preisgestaltung und Kalkulationsproblemen für Händler. Zudem erhöht es das Risiko gefälschter Medikamente und birgt damit gesundheitliche Gefahren", sagte cep-Gesundheitsexpertin Nathalja Nolen. (Funke Mediengruppe)

