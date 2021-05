DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Personalie

MBB SE beschließt Veränderungen im Management und setzt neues Wachstumsziel



10.05.2021 / 07:59 CET/CEST

MBB SE beschließt Veränderungen im Management und setzt neues Wachstumsziel Berlin, 10. Mai 2021 - Der Verwaltungsrat der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), eines mittelständischen Familienunternehmens, hat im Zuge der zum 30. Juni 2021 turnusgemäß auslaufenden Verträge der Geschäftsführenden Direktoren mit Wirkung zum 1. Juli 2021 Veränderungen im Management und Verwaltungsrat beschlossen. Dr. Constantin Mang wird neuer CEO der MBB SE. Seit 2014 ist Constantin Mang Teil des MBB Managements und verantwortet seit 2018 als CIO die Geschäftsbereiche M&A und Investor Relations. In dieser Funktion war er unter anderem maßgeblich an der Akquisition von Friedrich Vorwerk und Bohlen & Doyen sowie am Börsengang dieser Gesellschaften beteiligt. Als CEO wird er zukünftig außerdem den Bereich Finanzen verantworten. Klaus Seidel, der seit 1999 für MBB tätig ist, bleibt COO der MBB SE und ist neben der Entwicklung der Tochterunternehmen insbesondere für die Bereiche Technologie und Recht verantwortlich. Torben Teichler wird als neuer Geschäftsführender Direktor und CIO der MBB SE berufen. Seit 2018 ist Torben Teichler als Vice President für die MBB SE tätig und wird zukünftig insbesondere die Bereiche Treasury und Kapitalallokation betreuen. Der bisherige CEO Dr. Christof Nesemeier wird im Rahmen der monistischen Unternehmensverfassung Executive Chairman (Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor). Gert Maria Freimuth wird stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. Dr. Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth haben das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet und vereinen zusammen mehr als 65 % des Aktienkapitals. Beide Gründer halten Ihre Anteile langfristig. Weiterhin bleiben Dr. Peter Niggemann und Anton Breitkopf Mitglieder des Verwaltungsrates, der in seiner derzeitigen Zusammensetzung von der Hauptversammlung 2020 für fünf Jahre gewählt wurde. MBB ist seit dem heutigen Tag mehr als 15 Jahre an der Frankfurter Börse notiert und hat in diesem Zeitraum seinen Wert vervielfacht. Es ist das erklärte Ziel der Unternehmensgründer und des Managements, diese positive Entwicklung fortzusetzen. Bis 2026 plant MBB daher seinen Umsatz erneut zu verdoppeln. Mit einer Nettoliquidität zum 31. März 2021 von 510 Mio. €, wovon 375 Mio. € auf die Holding MBB SE entfallen, hat MBB die besten Voraussetzungen, dieses Ziel durch organisches Wachstum und die Akquisition neuer Unternehmen zu erreichen.



