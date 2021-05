Berlin (ots) - Die Linke stellt am Montagmittag ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor.Laut Parteikreisen sollen der Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch und die Parteivorsitzende Janine Wissler ein Spitzenduo bilden. Diese Nominierung wollte die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow nicht bestätigen.Sie sagte aber am Montagmorgen im Inforadio von rbb: "Grundsätzlich spricht einiges für Janine Wissler und Dietmar Bartsch." Mit den beiden verbinde die Linke Generationen, Politik zu machen. Beide stünden unterschiedlich im Leben und hätten unterschiedliche politische Erfahrung, "im hessischen Landtag, im Bundestag, Ost, West." Damit repräsentierten Bartsch und Wissler auch die Gesellschaft mit unterschiedlichen Bedürfnissen: "Das sind schon zwei, die zusammenpassen und die Linke nach vorne bringen." Hennig-Wellsow sprach sich außerdem für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei auf Bundesebene aus: "Ich bin der Auffassung, dass es die Partei die Linke in einer nächsten Bundesregierung braucht, damit es eine progressive Bundesregierung ist. Damit wir tatsächlich die Veränderung im Land erzielen, die wir brauchen. Und der entscheidende Punkt ist, dass es dabei die Linke braucht, um ein soziales Fundament zu schaffen." So gehe es etwa darum, "dass die Krise nicht diejenigen bezahlen, die eh schon umso mehr darunter leiden, sondern dass die, die mehr haben, auch mehr geben müssen", so Hennig-Wellsow.Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202105/10/559299.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 / 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4910698