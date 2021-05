Der Euro hat sich am Montag im Frühhandel nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2156 Dollar nach 1,2164 Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2059 Dollar festgesetzt.Zuletzt hatten vor allem enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten für Auftrieb beim Euro gesorgt. Der monatliche Jobmarktbericht ...

