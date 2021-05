Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Fernsteuerung von Rennwagen über 5G- 5G Hub Showcase in Zusammenarbeit mit Ericsson und VodafoneZiggoSoliton Systems, ein führender Hersteller von Streaming-Lösungen mit ultraniedriger Latenz über Mobilfunknetze, hat einen fast unvorstellbaren Showcase zur Demonstration der Fernsteuerung eines Rennwagens über 5G angekündigt.Soliton Systems wird in Partnerschaft mit VodafoneZiggo und Ericsson Telecommunication im Rahmen der 5G-Hub-Initiative zur gemeinsamen Präsentation futuristischer Anwendungen einen ferngesteuerten Rennwagen vorführen. Es wird über einen Video-Livestream gesteuert, wobei es über 5G ferngesteuert wird.Go Ito, Managing Director bei Soliton Systems Europe, erklärte: "Mit dem 5G Hub wollen wir etwas Spektakuläres zeigen, das die Zuverlässigkeit und die Fähigkeiten unserer Ultra-Low-Latency-Geräte für Live-Streaming in Kombination mit der Leistung von 5G wirklich demonstrieren könnte. Wir dachten: 'Was könnte unsere Kompetenzen besser hervorheben als die Fernsteuerung eines Hochgeschwindigkeits-Rennwagens?' Selbst eine Verzögerung von wenigen Millisekunden oder der Verlust eines Videos kann katastrophale Folgen haben."Die fortschrittliche Verschlüsselungstechnologie von Soliton mit dem sicheren RASCOW2-Übertragungsprotokoll nutzt mehrere Netzwerke gleichzeitig für eine verbesserte Konnektivität und Redundanz, wodurch das, was traditionell die Domäne von Science-Fiction-Filmen gewesen wäre, Realität wird. Operationen wie ferngesteuertes Fahren, ferngesteuerte Bedienung schwerer Maschinen, ferngesteuerte Drohnensteuerung und ferngesteuerte Operationen könnten zur Normalität werden.Edwin Dijkstra, Solution Architect bei Ericsson, sagte: "Soliton ist ein wichtiger Beitrag zum Ökosystem des 5G-Hubs. Unsere Partnerschaft ermöglicht es uns, gemeinsam futuristische Anwendungen mit geringer Latenz zu präsentieren. Der Hub hat den Anspruch, eine Brutstätte für neue Technologien zu sein, und das wird durch unsere ehrgeizige Demonstration eines ferngesteuerten Autos erreicht."Informationen zu 5G Hub: - 5G Hub ist ein Zusammenschluss von vier Gründungsvätern: VodafoneZiggo, Ericsson, Brainport Development und High-Tech Campus. Der 5G Hub befindet sich im High Tech Campus Eindhoven und verfügt über ein Testlabor, Schulungseinrichtungen und ein Demostudio mit 5G- und IoT-Funktionen, das die Möglichkeit bietet, neue Technologien über 5G zu erforschen und mitzugestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.5ghub.nlInformationen zu Soliton Systems: - Soliton Systems, mit Hauptsitz in Japan und weltweiten Niederlassungen, stellt eine Reihe von verschlüsselten Videocodier- und Sicherheitsprodukten her. Die Smart-Telecaster der Zao-Serie sind bei Telekommunikationsbetreibern für neue 5G-Geschäftsanwendungen und bei Herstellern für Teleoperationsprojekte im Einsatz. www.solitonsystems.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1504635/Soliton_Systems.jpgOriginal-Content von: Soliton Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154755/4910748