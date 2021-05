Nach einem schweren Rücksetzer in der Vorwoche befindet sich die Aktie von BioNTech weiter auf Erholungskurs. Im Tradegate-Handel geht es am Montagvormittag gut zehn Porzent nach oben auf 166,85 Euro und damit zurück in Richtung des jüngsten Rekordhochs bei 185 Euro. Von diesem war der Kurs in der Vorwoche im Extrem um etwa ein Drittel eingebrochen - unter anderem wegen Anlegersorgen vor einem Aussetzen von Patenten.Am Wochenende gab es bereits gute News für BioNTech. Die Europäische Union hat eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...