Der amerikanische Industriekonzern Ametek Inc. (ISIN: US0311001004, NYSE: AME) zahlt am 30. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Record day ist der 14. Juni 2021. Im Februar 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Erhöhung der Dividende um 11,1 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Ametek 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...