Vorsicht bleibt weiter angesagt am Aktienmarkt, die schlechten Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag sind kein Freifahrtschein für eine zeitlich unbegrenzte ultralockere Geldpolitik der Federal Reserve. Diese Tatsache ist zumindest am Anleihemarkt in den USA abzulesen, wo man gegenüber den nachlassenden Inflations- und Zinsängsten weitaus skeptischer eingestellt ist als an der Wall Street, die schon fast euphorisch und erneut mit Rekorden auf die Enttäuschung vom Jobmarkt reagiert hat. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...