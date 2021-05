Dominic Köfner übernimmt die Leitung des Bereiches Corporate Communications & Public Affairs der Lenzing AG. Als Vice President wird er in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Doboczky berichten. Vor seinem Wechsel zur Lenzing Gruppe zeichnete Köfner verantwortlich als Managing Director und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Serviceplan Austria und zuletzt als Senior Berater der Agenturgruppe Sports & Media in München. Zuvor verantwortete er jeweils als CMO und CCO die Agenden der Zumtobel Gruppe und der MOL Group. Bevor er als Krisenkommunikationsmanager durch das österreichische Finanzministerium zur Aufarbeitung der Causa "Hypo Alpe Adria Bank" eingesetzt wurde, betreute er als Kommunikationsberater der Brunswick Group zahlreiche ...

