FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,18 Prozent auf 170,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,20 Prozent. In anderen Euroländern erhöhten sich die Anleiherenditen ebenfalls.

Belastet wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nur wenige auf dem Programm. Analysten dürften jedoch auf die Konjunkturumfrage des Analyseinstituts Sentix schauen. Der Indikator wird früh im jeweiligen Monat veröffentlicht und gibt Hinweise auf andere Umfragen wie das Ifo-Geschäftsklima./bgf/jkr/jha/