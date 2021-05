Wenn große Konzerne aus dem Westen ihr Onlinegeschäft in China aufbauen wollen, setzen sie oft auf dieses Unternehmen.Jeder kennt sie: Nike, Adidas, Bayer, Starbucks, Microsoft. Was kaum jemand weiß: All diese Unternehmen haben einen gemeinsamen Geschäftspartner - Baozun. Das Unternehmen bietet globalen Konzernen einen Rundumservice an, um unkompliziert vom boomenden Onlinehandel in China zu profitieren. Als E-Commerce-Dienstleister übernimmt Baozun zum Beispiel das Einrichten eines Shops auf der ...

