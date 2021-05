Berlin - Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Deutschland künftig vor allem für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Darauf einigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

JOHNSON & JOHNSON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de