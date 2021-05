Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Staatsanleihemarkt hat sich in der Berichtswoche die Lage ein wenig entspannt, so die Experten von Union Investment.Die Zinsstrukturkurve der US-Treasuries habe sich mit Laufzeiten von fünf Jahren an leicht nach unten verschoben. Zehnjahrespapiere hätten am Freitagvormittag mit 1,57 Prozent sechs Basispunkte tiefer als zum Vorwochenschluss rentiert. Diskussionen in der FED zur Rückführung der Anleihekäufe und zur Inflationsentwicklung in den USA hätten zwischenzeitlich etwas für Irritation gesorgt, die von US-Finanzministerin Yellen mit Überlegungen zu einer US-Zinserhöhung noch verstärkt worden seien. Yellen habe erklärt, dass die Zinsen steigen müssten, um eine Überhitzung der US-Wirtschaft zu vermeiden. In der Folge sei aber klar dargestellt worden, dass damit keine Leitzinsanhebung empfohlen worden sei. Letztlich habe sich die Lage wieder entspannt, wie der Renditerückgang zum Wochenschluss darlege. ...

