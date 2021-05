Die Holidaycheck Group AG (ISIN: DE0005495329) hat zuerst durch die Thomas Cook Pleite einiges an Umsatz, Einnahmen und Wachstumspotential verloren und dann der Supergau. Durch Corona ist das Geschäft quasi zum Erliegen gekommen. In den letzten Monaten galt es für den Konzern zu überleben. In 2020 gab es einen Verlust von 72,5 Mio EUR zu verkraften. Folgerichtig verkaufte man wichtige Beteiligungen: Die HolidayCheck Group AG veräußerte im August 2020 die niederländische Tochtergesellschaft MeteoVista B.V., Betreiberin von Wetterportalen im Raum Benelux, an die niederländische Infoplaza B.V. Mit ...

