Mainz (ots) -"Dalli Dalli" feierte am 13. Mai 1971 seine Premiere im ZDF und wurde, vor allem durch den großartigen Hans Rosenthal, eine der bekanntesten und beliebtesten Sendemarken des Zweiten. Das ZDF würdigt das 50-jährige Jubiläum des beliebten Fernsehklassikers mit einer Neuauflage am Samstag, 15. Mai 2021, um 20.15 Uhr. In "50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" begrüßt Johannes B. Kerner prominente Gäste, die noch einmal auf das legendäre Startsignal warten: "Dalli Dalli!".Johannes B. Kerner erinnert an legendäre Momente aus der Show und lässt sie samt "Dalli-Klick" und temporeichen Spielen neu aufleben. An diesem Abend nehmen wieder zahlreiche Prominente in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz. Mit von der Partie sind die Rateteams Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Laura Wontorra und Malaika Mihambo, Anja Kling und Jan Josef Liefers, Giovanni Zarrella und Guido Cantz, Frauke Ludowig und Caro Daur, Petra Gerster und Gerhard Delling, Jürgen von der Lippe und Michael Mittermeier sowie Cornelia Poletto und Johann Lafer.Selbstverständlich darf auch die Jury nicht fehlen: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde und der "Dalli-Tonleiter". Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze!'".Die 150-minütige Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF.In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2021 zeigt das ZDF um 3.00 Uhr Folge 105 mit Uschi Glas und Tony Marshall, Torwartlegende Sepp Maier und dem österreichischen Moderator Herbert Prikopa aus dem Jahr 1981. Weitere ausgewählte "Dalli Dalli"-Folgen sind bereits seit 8. Mai 2021 in der ZDFmediathek abrufbar.