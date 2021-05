Der Versicherungsmarkt in China boomt und die Corona-Pandemie hat diesen Trend nochmals verstärkt. In diesem Wachstumsfeld sticht ein Unternehmen heraus, das geradezu durch die Decke geht: Waterdrop. Der junge Online-Versicherungsmarktplatz konnte das Momentum bei seinem IPO am Freitag aber nicht nutzen.Der Börsengang spülte dem chinesischen Insurtech (englisch: Insurance Technology = Versicherungstechnologie) 360 Millionen Dollar in die Kasse. Daraus ergibt sich ein Unternehmenswert von rund vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...