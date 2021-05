Unterföhring (ots) -- Hochgelobter Dokumentarfilm von Oscarpreisträger Bryan Fogel ("Ikarus") über den heimtückischen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi und dessen politische Hintergründe- Detaillierte und weltweit beachtete Rekonstruktion des grausamen Verbrechens mit zuständigen Ermittlern, Angehörigen und Zeugen sowie bislang unveröffentlichtem Beweismaterial- Ab sofort im Sky Store und ab 5. Juli exklusiv bei Sky Crime und Sky TicketUnterföhring (ots) - 10. Mai 2021 - Es ist die Rekonstruktion eines unglaublichen Verbrechens, das weltweit für Entsetzen sorgte: Bryan Fogels Dokumentarfilm "The Dissident" zeichnet präzise und beklemmend detailliert den Mordfall Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul nach.Khashoggi will am 2. Oktober 2018 lediglich Papiere für die bevorstehende Hochzeit mit seiner Verlobten Hatice abholen, doch er kehrt nicht wieder zurück. Der Regimekritiker und angesehene Journalist, tätig u.a. für die renommierte "Washington Post", wird Opfer eines bestialischen Verbrechens, kaltblütig geplant und durchgeführt von saudischen Geheimdienstmitarbeitern. Diese gehörten zwar allesamt zum engeren Kreis des Kronprinzen Mohammed bin Salman und dessen Beratern - er selbst habe aber angeblich von der Operation nichts gewusst.Mit Experten wie unter anderem Recep Kilic, dem zuständigen forensischen Ermittler, mit Irfan Fidan, Oberstaatsanwalt in Istanbul und Hatice Cengiz, der Verlobten von Jamal Khashoggi rekonstruiert Regisseur und Oscar-Preisträger Bryan Fogel ("Ikarus") die kaltblütig geplante Hinrichtung und geht der Frage nach, warum der Journalist sterben musste und welche Rolle das saudische Königshaus dabei spielte.Regisseur Fogel gelingt mit "The Dissident" eine brisante, aussagekräftige und von Kritikern hoch gelobte Dokumentation über die unglaubliche Geschichte hinter dem Mord an Jamal Khashoggi. Mit bislang unveröffentlichtem Material und direktem Zugang zu Beweismitteln ist "The Dissident" ein packender True Crime Thriller über Geld, Gewaltherrschaft, die Macht neuer Kommunikations- und Spionagetechnologien, Liebe und Mut.Der Dokumentarfilm ist ab sofort im Sky Store und ab 5. Juli exklusiv auf Sky Crime, Sky Ticket sowie Sky Q verfügbar.Facts:"The Dissident", Dokumentationsfilm, ca. 120 Minuten, USA 2020. Regie: Bryan Fogel. Mit Omar Abdulaziz, Fahrettin Altun, John O. Brennan, Hatice Cengiz, Recep Kilic, Irfan Fidan und vielen weiteren.Über "Sky Crime":Nichts ist wie es scheint: Sky Crime setzt auf die Faszination von True Crime in all seinen Facetten. Mit etablierten Formaten, exklusiven Serien von HBO und internationalen sowie deutschen Sky Originals setzt der Sender neuer Maßstäbe in diesem Genre und wird zur Anlaufstelle aller Crime-Fans. Alle Inhalte von Sky Crime sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4910881