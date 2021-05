Die Deutschen haben 2020 49 Mrd. Euro in Aktien investiert. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr und ein neuer Rekord. Fonds verbuchten zudem die stärksten Zuflüsse seit 2001. Allerdings legten auch die Spareinlagen kräftig zu - obwohl die Zinserträge seit Jahren massiv schrumpfen. Das Jahr 2020 hatte erhebliche Auswirkungen auf das Anlageverhalten der Deutschen. Hierzulande wurden im Vorjahr 49 Mrd. Euro in Aktien investiert - so viel wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. Das Anlagevolumen ...

