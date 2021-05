Das gelbe Edelmetall konnte ausgehend vom letzten Tief am 31.03.21 bei 1678 US Dollar eine kräftige Kursrallye starten, welche Gold am vergangenen Freitag bis auf 1843,34 USD nach oben katapultierte. Jetzt könnte aber die Luft extrem dünn werden, da bei 1850 USD die 200-Tage Linie (blau im Chart) wartet, welche als wichtiger Widerstand fungiert. Bereits am 10.02.21 scheiterte der Kurs an dieser Linie (blauer Kreis im Chart) und Gold setzte zu einer deutlichen Korrektur an. Potentielle Shortpositionen ...

