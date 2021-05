Wien (www.anleihencheck.de) - Inflation ist das prägende Thema in der laufenden Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hierbei stehe vor allem die Veröffentlichung der Verbraucherpreisinflation in den USA im Vordergrund, welche einen weiteren Sprung nach oben auf deutlich über 3% p.a. machen werde. Der Großteil der Basiseffekte sei jedoch damit in der Inflationsrate reflektiert, da das Preisniveau im Jahr 2020 vor allem im März und April gesunken sei (-0,3% bzw. -0,7% p.m.). Ab Juni sollten Basiseffekte wieder abnehmen. Wie schnell sich eine Normalisierung der Inflation vollziehe, hänge jedoch nicht allein von diesen rein statistischen Effekten ab, sondern werde auch von steigender Inputkosten-Inflation bestimmt. Obwohl auch dieser Inflationstreiber als temporär einzustufen sei, sei das Ausmaß und die Dauer mit deutlich mehr Unsicherheit behaftet. Inflationsdaten sollten somit auch auf Sicht der nächsten Monate im Fokus der Märkte bleiben. ...

