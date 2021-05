Berlin (ots) - Die Finanzämter haben laut eigenen Angaben im März damit begonnen, die Steuererklärungen der Bundesbürger für das Steuerjahr 2020 zu bearbeiten. Vorher stand die für die Bearbeitung der Steuererklärungen notwendige Software den Finanzämtern nicht zur Verfügung.Das Steuererklärungs-Portal www.steuergo.de hat jetzt ausgewertet, welche Bundesländer am schnellsten in das Steuerjahr gestartet sind. Berücksichtigt wurden die ersten 250 Steuerbescheide, die Kund*innen von SteuerGo aus den jeweiligen Bundesländern erhalten haben.Am schnellsten arbeiteten demnach die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen. Die ersten 250 Steuerbescheide gingen am 9.3. aus Nordrhein-Westfalen ein. Rund 13 Tage später folgt Bayern an zweiter Stelle, dicht gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit 14 Tagen Verzögerung im Vergleich zum schnellen Nordrhein-Westfalen.Am langsamsten ist das Saarland ins Steuerjahr gestartet, mit einer Verzögerung von 34 Tagen im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen.Trotz Corona starten die Bundesländer ähnlich schnell wie im Vorjahr in die Steuer-Saison. "Ein Grund hierfür können die ergriffenen Maßnahmen und die effiziente Arbeit in den Finanzämtern sein", sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von SteuerGo.Auch in den beiden Vorjahren hatte Nordrhein-Westfalen die schnellsten Finanzämter. Der Grund: In dem Bundesland wird die Steuersoftware für die Länder federführend mitentwickelt.Journalisten erhalten die Rangliste der Bundesländer auf Anfrage. Die Daten sind zur Veröffentlichung unter Angabe der Quelle www.steuergo.de frei.Über SteuerGo.de:Der mehrfache ausgezeichnete Testsieger SteuerGo.de ist eine der meistgenutzten Online-Steuererklärung Deutschlands. Das Programm erlaubt auch Steuerlaien eine schnelle Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung ohne Installation und Aktualisierung einer Software. Die Anwendung kennt die geltenden Bestimmungen und Gesetze genau und gibt automatisch individuelle Steuertipps. SteuerGo ist für fast alle Steuerzahler geeignet. Die Anwendung kann bis zur Abgabe der Steuererklärung komplett kostenlos getestet werden. Die Software kann an jedem Browser oder per App genutzt werden. Das Besondere: SteuerGo funktioniert nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Polnisch, Rumänisch, Kroatisch, Serbisch und Bosnisch.Pressekontakt:Pressekontakt:Felix Bodeewesfbo@steuergo.deTelefon: (030) 420246-42Original-Content von: SteuerGo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155482/4911067