Tarragona, Spanien (ots/PRNewswire) - - Für die Saison 2021 wird PortAventura World neue Shows uraufführen, sein Angebot an Unterkünften erweitern und ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis in seinen Hotels anbieten, um den Besuchern noch mehr Spaß und Entspannung zu bringen.- Das Resort hat über 5 Millionen Euro in alle notwendigen COVID-19-Präventivmaßnahmen investiert und wurde mit dem "Safe Travels"-Siegel als sicheres Reiseziel zertifiziert.- Das Unternehmen beschleunigt seine Digitalisierung mit Services wie dem Online-Hotel-Check-in.PortAventura World feiert am 15. Mai mit der Eröffnung von PortAventura Park und Ferrari Land sein Comeback und alles ist bereit. Die Eröffnung des Caribe Aquatic Park ist für den 23. Juni vorgesehen.Ebenfalls am 15. Mai öffnen das Hotel Colorado Creek, das Hotel PortAventura und das Hotel Gold River für diejenigen Besucher, die ihren Besuch durch eine Übernachtung in den Einrichtungen der PortAventura World ergänzen möchten. Die Erweiterung des Colorado Creek Hotels in dieser Saison ist abgeschlossen und ab Juni stehen über 141 neue Deluxe-Zimmer, ein Swimmingpool und ein neues Restaurant zur Verfügung und bieten den Gästen einen Service höchster Qualität.Die legendären Shows des PortAventura Park bieten erneut Unterhaltung für die Besucher. Bang Bang West und Aves del Paraíso sind zurück, ebenso wie die bunte Straßenkunst. Ab dem 29. Mai können die Besucher auch alle Veranstaltungen im China's Gran Teatro Imperial miterleben. Die Sesamstraßen-Figur Bibo und ein neues Shrek Meet & Greet, das am 23. Juni Premiere hat, sind die Neuheiten der Saison 2021.PortAventura World hat auch ein neues kulinarisches Angebot für Gäste, die in den Hotels übernachten, entwickelt. Das Fine-Dining-Erlebnis für Gäste bietet einen einzigartigen Genuss für die 5 Sinne und eine große Auswahl an Qualitätsoptionen, die den Gaumen eines jeden Gourmet erfreuen. Im Rahmen der Erweiterung des gastronomischen Angebots des Resorts präsentiert PortAventura Park das neue Sweet House by Nutella, das ganz im Westen des Parks liegt.Zeitgleich mit dem Start der Fußball-Saison 2021/2022 kommt "The Beat Challenge". Dieses von PortAventura Word und LaLiga entwickelte Projekt soll neue Maßstäbe in der digitalen Unterhaltung setzen.