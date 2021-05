DJ Dexwet Holdings Vertrag mit SA Capital Partners - Anlegerinteresse für Filterhersteller in Nordamerika maximieren

New York (pts019/10.05.2021/11:10) - Der im US-Bundesstaat Illinois ansässige Finanzberater SA Capital Partners wird den austro-amerikanischen Filterhersteller Dexwet Air Filters bei der weiteren Expansion in Nordamerika unterstützen. Ein entsprechender Vertrag zur Investorensuche wurde vergangene Woche unterzeichnet. Noch in diesem Jahr will Dexwet in den USA eine neue Reihe innovativer Raumluftfilter einführen, die den Anforderungen verbesserter Luftqualität in privaten und öffentlichen Räumen entsprechen. http://www.dexwetholdings.com

"Dexwet schlägt in den USA ein neues Kapitel auf. Für die Skalierung unserer Geschäftstätigkeit benötigen wir zusätzliche Unterstützung und Kapitalberatung. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit SA Capital Partners", so Gregory Scott Newsome, Finanzvorstand und Board Director von Dexwet Air Filters. Die patentierte Nassfiltertechnologie von Dexwet ist in der Lage, Feinstaub, Allergene, Bakterien und Viren in der Raumluft über die gewöhnliche Heizkörper-Luftkonvektion zu binden - und das ohne Einsatz von Energie und geräuschlos.

Dexwet hat weltweit mehr als 60 Patente geschützt und wird in Europa sowohl für die Luftreinigung in Maschinen wie Räumen verkauft. Im Dezember 2020 reichte Dexwet einer ausgewählten Gruppe akkreditierter US-Investoren ein Angebot gemäß Regulation D ein, um Mittel für den Aufbau einer Entwicklungs- und Produktionsstätte in den USA zu lukrieren. Das Unternehmen arbeitet derzeit an Partnerschaften mit HKLS-Dienstleistern in Nordamerika.

SA Capital Partners ist ein Finanzdienstleister für den Mittelstand und bietet stark wachsenden Unternehmen Kapitalalternativen zum Investment Banking. "Wir von SA Capital Partners unterstützen Unternehmen weltweit mit Fachwissen und Services bei der Durchführung von Kapitalbeschaffungs-, Fusions- und Übernahmetransaktionen", so Maz Pawar, CEO von SA Capital Partners, bei der Vertragsunterzeichnung. "Wir fühlen uns geehrt, Dexwet Air Filters bei der Erreichung seiner Wachstumsziele zu unterstützen, indem wir mit Private Equity und Venture Capital Gruppen sowie Family Offices, Investmentbanken und anderen Kreditgebern zusammenarbeiten." http://www.sacapitalpartnersllc.com

Über die Dexwet Holdings Corporation Die Dexwet Holdings Corp. mit Hauptsitz in den USA ist ein GreenTech-Unternehmen für Feinstaublösungen mit mehr als 60 Patenten. Die Nassluftfiltertechnologie findet seit mehr als 15 Jahren in Europa Verwendung, insbesondere bei kundenspezifischen Anwendungen und Feinstaubbelastung in Innenräumen. Die Mission ist es, für gesunde und saubere Luft zu sorgen, egal ob in Maschinen oder zur Gesundheitsprävention. Im Jahr 2021 werden Dexwet Filters in Nordamerika eingeführt. http://dexwetholdings.com

