Hannover - Jan Zimmermann wird in der kommenden Saison neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der 41-Jährige, der aktuell noch Trainer des Regionalligisten TSV Havelse ist, habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte Hannover 96 am Montag mit. Er wird demnach Nachfolger von Kenan Kocak.



"Wir haben uns intensiv mit sehr wenigen Kandidaten beschäftigt und uns nach mehreren Gesprächen mit Jan Zimmermann bewusst für ihn entschieden", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind. Er sei ein "ehrgeiziger, ambitionierter Trainer mit hoher Identifikation für die Stadt und die Region". Für die 96er lief es in dieser Saison nicht gut. Mit 39 Punkten stehen sie aktuell auf dem 13. Tabellenplatz.



Damit haben sie weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

