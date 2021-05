Mainz (ots) -In Immobilien zu investieren, scheint eine sichere Geldanlage zu sein. Weder Zinsschwankungen noch Börsencrashs entwerten das Eigenheim. Dennoch kann ein Immobilienkauf zu horrenden Verlusten führen. Am Samstag, 15. Mai 2021, 18.45 Uhr, geht ZDFinfo in "Achtung Immobilienfalle! Die Tricks der Abzocker" der Frage nach, welche Fallen auf dem Weg zum trauten Heim lauern können. Der Film von Fabian Sabo und Marvin Mohr ist ab sofortin der ZDFmediathek abrufbar. Er schildert unterschiedliche Fälle, bei denen Menschen durch einen Immobilienkauf viel Geld verloren haben - manchmal sogar so viel, dass ihre Existenz gefährdet wurde.Verkauf von Schrottimmobilien, Untreue bei Hausverwaltungen, Bauträger-Pleiten oder ein Fehler bei der Zwangsversteigerung: Schnell können Anleger ihr investiertes Geld verlieren - und das ohne eigenes Verschulden. So erging es auch Andreas M., der mithilfe eines Bauträgers einen Neubau errichten lassen wollte. Ein sicheres Geschäft, dachte er. Bis zu dem Zeitpunkt, als er erfuhr, dass sein Bauträger Insolvenz angemeldet hat und die Raten für den gerade erst bezahlten Bauabschnitt verloren waren. Hätte er sich gegen eine Insolvenz absichern können, um nicht in diese Falle zu tappen?Eine andere Immobilienfalle kann eine Zwangsversteigerung sein. Denn hier wird häufig die Katze im Sack gekauft - nur in Ausnahmefällen kann das Objekt besichtigt werden. Deshalb war Familie Walter aus Brandenburg vorsichtig und ersteigerte nur ein Grundstück, das bebaut werden konnte. Doch dann stellte sich heraus, dass das Grundstück wegen eines Behörden-Fehlers laut Rechtsprechung gar nicht ihr gehört. Seit Jahren leben sie nun in Ungewissheit: Müssen sie abreißen oder ausziehen?ZDFinfo zeigt den Film am Dienstag, 25. Mai 2021, 7.00 Uhr, erneut.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/achtungimmobilienfalleFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Achtung Immobilienfalle! Die Tricks der Abzocker" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.ZDFinfo in der ZDFmeditahek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4911105