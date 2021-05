Die Produktion Grünen Stroms lag im April 2021 leicht über den Erwartungen. Beim Wind wurden 102 Prozent des geplanten Stroms geschafft, bei Sonne 101. "Dabei zog vor allem die geringere Sonnenausbeute in Spanien die Zahlen nach unten", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. So lag Deutschland mit 103 Prozent Zielerreichung beim Sonnenstrom sehr gut, die Anlagen in Italien schafften sogar 112 Prozent des Solls. "In Spanien dagegen fiel die Produktion mit nur 86 Prozent des Solls deutlich schwächer ...

