Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:27 liegt der der ATX TR mit +1.32 Prozent im Plus bei 6685 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 0.64 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +6.53% auf 77.45 Euro, dahinter AT&S mit +2.62% auf 32.325 Euro und Porr mit +2.53% auf 17.02 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15376 ( -0.15%, Ultimo 2020: 13719). - ATX TR weniger als 1 Prozent vom 14 Jahre alten All-time-High entfernt- Offene Frage an die FMA: Was würdet Ihr mit Elon Musk machen?- Immofinanz 10. Presenter in der Austrian Visual Worldwide Roadshow- PIR-News: Valneva, Lenzing, beaconsmind, Andritz, Erste Group- Kurze zu Biogena, Semperit, ams- Unser Robot sagt: Strabag, Porr, Uniqa- Ort des Tages: ...

