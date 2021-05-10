DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROF.SCIENTIF. 17/24 XS1651444140 11.05.2021 HZE/EOT
EUROFIN.SCIF 20/26 XS2167595672 11.05.2021 HZE/EOT
EUROF.SCIENTIF. 15/23 XS1268496640 11.05.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROF.SCIENTIF. 17/24 XS1651444140 11.05.2021 HZE/EOT
EUROFIN.SCIF 20/26 XS2167595672 11.05.2021 HZE/EOT
EUROF.SCIENTIF. 15/23 XS1268496640 11.05.2021 HZE/EOT
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