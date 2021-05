Um die Elektromobilität zum Durchbruch zu führen, müssen die zentralen Player noch einige Probleme in den Griff bekommen: Unter anderem die geringe Verbreitung der Fahrzeuge in Ostdeutschland sowie die niedrige Zahl an Ladesäulen. Mussten sich vor einem halben Jahr rechnerisch bundesweit noch 13 Autos einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen, sind es nun 17, wie der Verband der Automobilindustrie am Montag mitteilte. Hintergrund ist, dass gefördert durch hohe Kaufprämien seit Monaten deutlich ...

