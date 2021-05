Schwalbach am Taunus (ots) - Mit verbessertem Produktportfolio und plastikfreien Packungen zeigt Gillette sein bestes GesichtDie neuen Gillette Systemrasierer sind mehr als nur ein Hingucker im Regal - ab April 2021 präsentiert sich Gillette in modernem Design und einer nachhaltigen Kartonpackung: plastikfrei und vollständig recycelbar. Zusätzlich werden alle 5-Klingen- und SkinGuard Sensitive Rasierer mit technologischen Veränderungen ausgestattet, die ein noch effizienteres und gründlicheres Rasurerlebnis ermöglichen. Gillette steht für fortwährende Forschung, Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung. Nach dem herausragenden Vierfach-Sieg beim letzten Nassrasierer-Test der Stiftung Warentest im Juli 2020 wurden die Produkte weiter optimiert. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse von Männern immer im Fokus, denn Gillette möchte es jedem Mann ermöglichen, sich von seiner besten Seite zu zeigen.Plastikfrei & vollständig recycelbar: die neue Gillette PackungAls täglicher Begleiter von Millionen von Männern trägt Gillette eine große Verantwortung und geht mit der Einführung neuer Verpackungen einen wichtigen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Die neue Packung ist plastikfrei und aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Die Packung wird aus mindestens 50% PCR (Post-Consumer-Recyclingmaterial) hergestellt. Die Innenschale der Box besteht aus ebenfalls vollständig recycelbarem Zellstoff mit 95 %PCR. Sowohl die Kartonpackung als auch die Innenschale sind FSC-zertifiziert. Durch die neuen Gillette Kartonpackungen werden jährlich 300 Tonnen Plastik in ganz Europa gespart - das entspricht etwa 30 Millionen PET-Wasserflaschen*.Verbesserte Technologie & modernes Design: das neue Gillette ErlebnisVon der intuitiven Auswahl des richtigen Rasierers über das Auspacken bis hin zur perfekten Rasur bietet Gillette mit seinem überarbeiteten Systemrasierer-Portfolio ein rundum neues Erlebnis. Die neue Packung aller Gillette Systemrasierer besticht durch ein reduziertes Design. Individuelle Farbwelten der einzelnen Produktfamilien ermöglichen es, den eigenen Rasierer und die passenden Rasierklingen noch leichter im Regal zu finden.Das gesamte 5-Klingen- und SkinGuard Sensitive Sortiment wurde zudem mit technologischen Veränderungen ausgestattet, wobei die "Made in Berlin"-Premiumklingen weiterhin durch überlegene Qualität überzeugen.Auch die Rasierer selbst erhalten neben der Verpackung ein minimalistisches, modernes Design: Die ergonomischen Handgriffe in mattem Silber und Schwarz sorgen für optimalen Halt und eine herausragende Kontrolle während der Rasur.Mit Gillette sein Bestes zeigenDas Gesicht eines Mannes formt die Identität und ist Ausdruck der eigenen Individualität. Gillette inspiriert Männer dazu, sich auszudrücken und den Look zu kreieren, mit dem sie sich am wohlsten fühlen. Ob glattrasiert oder ein bestimmter Bartstyle - Gillette bietet für jeden die perfekten Produkte, um sein Bestes zu zeigen! Das Beste endet dabei aber nicht bei der Rasur: Die Möglichkeit, seinen eigenen Look zu finden, ist ebenso wichtig, wie nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu treffen und für andere ein Vorbild zu sein. Das neue Gillette Systemrasierer Portfolio in der plastikfreien und recycelbaren Kartonpackung ist ab April 2021 im Gillette Online-Shop sowie im Handel erhältlich.*Basierend auf den Verkaufsmengen des VorjahresÜber Gillette Seit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette besuchen Sie www.gillette.com.Über Procter & Gamble Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Markenwie Always®, Antikal®, Ariel®, blend-a-dent®, Braun®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®,Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seineMarken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Kontakt: Procter & Gamble, Director Markenkommunikation Grooming DACH, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht, Tel.: +49 (0)6196 89 8760,E-Mail: knecht.n@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfSaskia Bittner, Tel.: 0211 58 58 86-194, E-Mail: saskia.bittner@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35513/4897587